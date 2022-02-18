Задержаны с поличным: в Гродненской области предприниматель дал взятку начальнику отдела местной организации

Источник материала: БелТА

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За получение взятки в Гродненской области задержан начальник отдела госорганизации, со ссылкой на отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УБЭП УВД Гродненского облисполкома и сотрудниками Волковысского райотдела милиции после получения денежных средств от знакомого предпринимателя задержан начальник отдела местной госорганизации.

"По имевшейся у оперативников информации, 34-летний мужчина за вознаграждение решал вопросы по организации поставок в учреждение товарно-материальных ценностей. Его и бизнесмена задержали с поличным после передачи денежных средств в размере Br400", - уточнили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Оперативники устанавливают иные возможные эпизоды противоправной деятельности указанных граждан. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовные дела за дачу и получение взятки.-0-