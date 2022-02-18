|
На Донбассе не утихают обстрелы: три ракеты попали в жилой сектор
Источник материала: ОНТ
Обострилась ситуация и на Донбассе. Приходят сообщения об очередных перестрелках в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках.
В телеграмм-каналах жителей Донбасса появилось видео попадания трех ракет в жилой сектор. Место уточняется. Также один из снарядов перебил железнодорожный путь в Донецке. Обстановка ухудшилась накануне утром. Этой ночью обстрелы продолжились. Накануне в ООН заявили, что напряженность достигла максимального уровня с 2014-го года и призвали стороны соблюдать минские соглашения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обострилась ситуация и на Донбассе. Приходят сообщения об очередных перестрелках в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. В телеграмм-каналах...
|
Архив (Разное)