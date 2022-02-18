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На Донбассе не утихают обстрелы: три ракеты попали в жилой сектор

18.02.2022 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Донбассе не утихают обстрелы: три ракеты попали в жилой сектор

Обострилась ситуация и на Донбассе. Приходят сообщения об очередных перестрелках в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках. 

В телеграмм-каналах жителей Донбасса появилось видео попадания трех ракет в жилой сектор. Место уточняется. Также один из снарядов перебил железнодорожный путь в Донецке. Обстановка ухудшилась накануне утром. Этой ночью обстрелы продолжились. Накануне в ООН заявили, что напряженность достигла максимального уровня с 2014-го года и призвали стороны соблюдать минские соглашения. 

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Обострилась ситуация и на Донбассе. Приходят сообщения об очередных перестрелках в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках.  В телеграмм-каналах...
 
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