На Донбассе не утихают обстрелы: три ракеты попали в жилой сектор

Источник материала: ОНТ

Обострилась ситуация и на Донбассе. Приходят сообщения об очередных перестрелках в Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках.

В телеграмм-каналах жителей Донбасса появилось видео попадания трех ракет в жилой сектор. Место уточняется. Также один из снарядов перебил железнодорожный путь в Донецке. Обстановка ухудшилась накануне утром. Этой ночью обстрелы продолжились. Накануне в ООН заявили, что напряженность достигла максимального уровня с 2014-го года и призвали стороны соблюдать минские соглашения.

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