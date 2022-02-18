﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сети появились фото стола, за которым будут общаться Лукашенко и Путин

18.02.2022 14:29 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Сети появились фото стола, за которым будут общаться Лукашенко и Путин

В последнее время столы для переговоров Путина с иностранными коллегами стали причиной различных шуток и мемов из-за их длины.



Многим было интересно, пройдут ли переговоры президентов России и Беларуси в таком же формате. И вот в Сети появились фото стола, за которым будут общаться главы государств.


Для переговоров с Президентом Беларуси стол выбран самый маленький. Очевидно, что для давних партнеров и друзей не может быть больших преград.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время столы для переговоров Путина с иностранными коллегами стали причиной различных шуток и мемов из-за их длины. Многим было интересно, пройдут ли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанка зарабатывает на создании парфюма. Сколько она потратила на обучение и какой получился бизнес
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by