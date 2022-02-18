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В Сети появились фото стола, за которым будут общаться Лукашенко и Путин
Источник материала: ОНТ
В последнее время столы для переговоров Путина с иностранными коллегами стали причиной различных шуток и мемов из-за их длины.
Многим было интересно, пройдут ли переговоры президентов России и Беларуси в таком же формате. И вот в Сети появились фото стола, за которым будут общаться главы государств.
Для переговоров с Президентом Беларуси стол выбран самый маленький. Очевидно, что для давних партнеров и друзей не может быть больших преград.
Фото: БЕЛТА
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В последнее время столы для переговоров Путина с иностранными коллегами стали причиной различных шуток и мемов из-за их длины. Многим было интересно, пройдут ли...
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