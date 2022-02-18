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Среди пассажиров загоревшегося в Ионическом море парома были белорусы
Источник материала: ОНТ
В числе пассажиров парома Euroferry Olympia, который
С судна посредством спасательных шлюпок эвакуировано 278 пассажиров и членов экипажа. Спасенных вывозят в порт Корфу, где уже находятся 34 человека, среди них есть белорусы.
По состоянию на данный момент без вести пропали 11 человек.
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В числе пассажиров парома Euroferry Olympia, который загорелся в Ионическом море, были белорусские граждане. Об этом пишет ТАСС. С судна посредством спасательных шлюпок...
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