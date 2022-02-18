Среди пассажиров загоревшегося в Ионическом море парома были белорусы

Источник материала: ОНТ

В числе пассажиров парома Euroferry Olympia, который загорелся в Ионическом море , были белорусские граждане. Об этом пишет ТАСС.

С судна посредством спасательных шлюпок эвакуировано 278 пассажиров и членов экипажа. Спасенных вывозят в порт Корфу, где уже находятся 34 человека, среди них есть белорусы.

По состоянию на данный момент без вести пропали 11 человек.

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