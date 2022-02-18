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Антон Смольский занял 17-е место в мужском масс-старте на Олимпиаде

18.02.2022 14:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антон Смольский занял 17-е место в мужском масс-старте на Олимпиаде

В заключительной гонке на олимпийском биатлонном турнире стали известны обладатели наград в мужском масс-старте.

К сожалению, серебряный медалист Пекина Антон Смольский побороться за награды не смог. На огневых рубежах он допустил четыре промаха, продемонстрировал не лучшую скорость на дистанции и пришел к финишу 17-м. Выиграл гонку норвежец Йоханнес Бе, который стал уже пятикратным олимпийским чемпионом. Серебро завоевал швед Мартин Понсилуома. Бронзовый призер — еще один норвежец Ветле Кристиансен.

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В заключительной гонке на олимпийском биатлонном турнире стали известны обладатели наград в мужском масс-старте. К сожалению, серебряный медалист Пекина Антон...
 
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