«Цмокi» и «Зенит» из Санкт-Петербурга провели матч на Минск-Арене

Источник материала: ОНТ

На Минск-Арене состоялся матч Единой лиги ВТБ между «Цмоками» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

После недавней победы над «Енисеем» белорусская команда проиграла одному из фаворитов турнира со счётом 74:90. Самым результативным в составе минчан стал Евгений Белянков, набравший 21 очко. Сейчас «Цмокi» занимают 11-е место. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС. Сейчас в Единой лиге ВТБ наступила пауза для проведения матчей сборных в квалификации чемпионата мира-2023. Очередную встречу «Цмокi» проведут 6 марта в Казани.

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