Финляндия первая вышла в финал олимпийского турнира по хоккею

Источник материала: ОНТ

В олимпийском турнире по хоккею борьбу за медали продолжают только европейские команды. Сегодня стал известен первый финалист.

Сборная Финляндии обыграла команду Словакии, которая ранее выбила из турнира американцев. Поединок выдался напряженным. Финны отличились в первом периоде и вплоть до концовки матча удерживали свое минимальное преимущество. И лишь на последней минуте забросили ещё одну шайбу – уже в пустые ворота. Итоговый счет – 2:0.

Сборная России приехала защищать звание олимпийских чемпионов, но для выхода в финал нужно побеждать сильную сборную Швеции. Эта встреча начнется в 16:10.

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