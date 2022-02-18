Минчанка зарабатывает на создании парфюма. Сколько она потратила на обучение и какой получился бизнес

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Ксения Филиппова. Фото: Дария Пискун

Аромат для художественной галереи

Мое увлечение натуральной косметикой и ароматами началось около пятнадцати лет назад, когда мы с мужем жили в Киеве. Однажды зашли в аптеку-музей на Подоле, где купили пару кусочков натурального мыла. Подумали: а почему бы не начать продавать его в Беларуси? Мы открыли магазин натуральной косметики, а затем я заинтересовалась и парфюмерией.



В 2016 году я поехала в Литву на курсы к знаменитому ароматерапевту и парфюмеру Лайме Кишкуне. Лайма рассказывала про растения и их целебные свойства с огромной любовью, и это покорило меня. Чуть позже я училась у других ароматерапевтов и парфюмеров – Carol Cilber, Bev Hawkins, Gabriel Mojay, Jade Shutes.





Фото: Дария Пискун



Вскоре я стала сама создавать ароматы на заказ. Одним из первых клиентов был известный белорусский художник Дмитрий Кустанович. Он просил создать аромат для его галереи, которая находится возле Эрмитажа. Свои картины Дмитрий пишет в основном мастихином (тонкая лопаточка, которой наносится краска), а это – крупные мазки, яркие насыщенные цвета. Мне хотелось создать глубокий, богатый, дорогой аромат. Я использовала масла сандала, ветивера, розы.

Чем занимается парфюмер



Став парфюмером, я начала создавать ароматы для людей и компаний, формулы для косметической линейки и аромадиффузоры, а также проводить консультации по ароматерапии. Кроме того, я создала онлайн-курсы по ароматерапии и парфюмерии.

Допустим, компания хочет ароматизировать офисы или создать аромадиффузоры для корпоративных клиентов. Поскольку заказчику нужна большая партия товара, я создаю формулу аромата, стоит это 200-250 долларов. На это может уйти до 2 месяцев. Индивидуальный аромат будет стоить 300 рублей, на его создание уйдет примерно 2-3 часа. А если говорить о духах, которые я создаю для розничных продаж, то в среднем один пузырек духов в 5 мл обходится мне приблизительно в 40-45 рублей, а продается за 55-60 рублей.





Фото: Дария Пискун



Сложно вспомнить, сколько я создала ароматов – наверное, около 100. Из них 30 сертифицированы и продаются в моем магазине. Большая часть работы пока на мне. Мой помощник занимается продвижением духов и марки в целом.

Процесс создания аромата не такой быстрый. Иногда, по вдохновению, я могу придумать аромат за неделю-две. А порой по 3-4 месяца не получается. Все кажется, что чего-то не хватает или получилось банально. Сначала я ищу идею, затем пишется бриф – история. Недавно я искала аромат осенней прогулки в парке. Какие могут быть запахи осенью? Запах прелой листвы, яблок и пр. Мы подбирали ингредиенты, создавали ноты или аккорды. И только потом готовили несколько образцов, которые тестируются. Среди них выбрали лучший.

Три года назад я начала делать и косметику. В линейку входят духи, крем для рук и тела, взбитый крем, твердые духи, аромасвечи, аромадиффузоры, а буквально на днях мы запустили в продажу скрабы. Над линейкой работает команда 7 человек, включая меня и технологов.





Роза, эвкалипт и лимон помогут вернуть обоняние

Ко мне часто приходят клиенты, которые хотят с помощью ароматерапии наладить отношения в семье или снизить стресс. Также приходят пары, которые с помощью подбора ароматов хотят «освежить отношения», вернуть былую страсть. Самое удивительное, что часто инициаторами визита выступают мужчины.

Фото: Дария Пискун



Во время пандемии много людей потеряли обоняние. С этой задачей тоже справляется ароматерапия. Вернуть запахи помогут роза, эвкалипт, лимон и гвоздика. Вдыхать их необходимо поочередно, каждое масло приблизительно по 30 секунд, делая небольшие перерывы. Хотя даже если у вас нет дома этих масел, просто тренируйте каждый день свой нос – используйте любимые духи, кофе и любые другие приятные запахи. Только делайте это регулярно, около 5-7 раз в день.

Отличить подделку по этикетке

Увы, маркетологи научились подделывать этикетки некачественных эфирных масел. Но все же, если вы внимательно изучите этикетку, риск купить некачественный продукт снижается.

Во-первых, важно, чтобы эфирное масло было в стеклянной таре с контролем вскрытия. Во-вторых, на этикетке должны быть указаны латинское название, страна происхождения масла, дата дистилляции и срок годности. В-третьих, для ароматерапевта также важна возможность предоставления хроматограммы. Это карта химического исследования, которая показывает время расщепления масла на компоненты. Проверяется с помощью специального прибора – хроматографа.

Фото: Дария Пискун



135 рублей за 1 мл масла розы



Если человек хочет войти в профессию парфюмера, нужно быть готовым на старте вложить не менее 5 тысяч евро. Ингредиенты очень дорогие, ведь ботаническая парфюмерия состоит только из натуральных природных компонентов – эфирных масел, абсолютов, природных изолятов, тинктур и мацератов. Натуральная парфюмерия интимная, эксклюзивная, ее хочется изучать.

Например, 5 мл натурального эфирного масла апельсина и масла чайного дерева стоит от 12 белорусских рублей. Масло розы отто – от 135 рублей за 1 мл.

Фото: Дария Пискун



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанка зарабатывает на создании парфюма. Сколько она потратила на обучение и какой получился бизнес Минчанка Ксения Филиппова создала более 100 собственных ароматов. И хотя она владеет магазином косметики, бизнесом она называет именно парфюмерию. Сколько стоит...

Прежде чем работать с ингредиентами, их нужно протестировать. Вот сейчас мне привезли бучум, французский дуб, фенугрек, и на каждый уходит примерно неделя. Нужно изучить формулу ингредиента, посмотреть, с какими компонентами его можно «подружить», как аромат в составе с этим ингредиентом проявляет себя через час, через сутки. А еще ведь нужно оплатить аренду помещения под магазин и лабораторию, сертификацию товара, купить тару, мензурки, пипетки, плюс зарплата сотрудникам и, конечно, налог. Отмечу, что мой магазин касается не только парфюмерии, – мы еще поставляем натуральную косметику. Кстати, лаборатория нужна обязательно, поскольку речь идет о больших концентрациях масел, и человеку вредно находиться в такой атмосфере много времени.За пять лет потратила на обучение примерно 7 тысяч евро, и каждый год трачу 500-700 евро на курсы повышения квалификации, семинары, конференции. Но думаю, за эти годы мои инвестиции в обучение окупились.