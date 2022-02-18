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Двое минчан за Br150 подожгли чужую дверь

18.02.2022 15:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны двое минчан, которые за Br150 подожгли чужую дверь. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В начале февраля сотрудники Фрунзенского РУВД и Фрунзенского РОЧС выбывали на сообщение о возгорании тамбурной двери в многоквартирном доме. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили личности причастных. Двое минчан 32 и 27 лет пояснили, что подожгли чужую дверь по просьбе общего знакомого. Мужчина предложил им за это Br150 и еще Br30 - за видеосъемку происходящего. Они успели скрыться до приезда правоохранителей, однако позднее были задержаны при силовой поддержке СПБТ "Алмаз", - отметили в ГУВД.

Позже выяснилось, что они перепутали дверь и подожгли не ту. Они могли вернуться, чтобы выполнить задачу. Благодаря оперативным действиям милиции удалось предупредить совершение очередного преступления.

Молодые люди помещены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицированы как хулиганство.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В начале февраля сотрудники Фрунзенского РУВД и Фрунзенского РОЧС выбывали на сообщение о возгорании тамбурной двери в многоквартирном доме. По факту поджога...
 
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