Илон Маск жалуется на ограничение свободы слова, а Tesla преследуют плохие новости

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Изображение: flickr.com / Daniel Oberhaus

«SEC, по-видимому, преследует господина Маска и Tesla с помощью непрекращающегося расследования в основном потому, что господин Макс остается ярым критиком правительства», – заявил юрист бизнесмена Алекс Спиро в обнародованном письме в адрес судебных органов, где также говорится, что Комиссия по ценным бумагам и биржам нарушила свои обещания.

Американский финансовый регулятор пытается выяснить, соблюдали ли Маск и компания Tesla соглашение, которое они заключили в 2019 году. В рамках него Маск согласился, чтобы руководство Tesla предварительно одобряло его посты о компании в соцсетях. Все дело в том, что твитты Илона Маска приводили к серьезным колебаниям стоимости акций производителя электрокаров. Так, в 2018 году он ввел своих акционеров в заблуждение, когда опубликовал твитт о намерении полностью выкупить Tesla по $ 420 за акцию.

В ноябре 2021 года компании Tesla пришла повестка от SEC. Это произошло вскоре после того, как Маск в твиттере спросил подписчиков о том, стоит ли ему продавать 10% своей доли акций в компании, что одобрило большинство из них. Однако, как оказалось, большая часть продаж активов, последовавших за опросом, была предусмотрена еще в сентябре 2021 года.

При этом компанию Tesla в последние дни преследуют неприятности. Так, Национальное управление безопасности дорожного движения США проводит расследование инцидентов с внезапным торможением, с которым столкнулись владельцы автомобилей Tesla Model 3 и Model Y. Более 350 водителей пожаловались на то, что в их авто неожиданно срабатывают тормоза, при этом никаких предпосылок для этого во время движения нет. Речь может идти об отзыве более чем 400 тыс. единиц транспорта.

В то же время в Южной Корее компанию обвинили в предоставлении не соответствующей действительности рекламной информации о запасе хода для Tesla Model 3. Изначально в рекламе авто говорилось о том, что оно способно проехать более 528 км без подзарядки, однако после критики слово «более» пришлось заменить на «максимум». Теперь южнокорейские госорганы собираются рассмотреть вопрос о возможных мерах воздействия на компанию.

На этом фоне Tesla потеряла 7 позиций в рейтинге производителей транспорта влиятельного американского журнала Consumer Reports, который представляет союз потребителей США. Теперь лучшим электрокаром там значится не Model 3 от компании Илона Маска, а Ford Mustang Mach-E. А в числе лучших автомобильных брендов Tesla заняла лишь 23-ю строчку.

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