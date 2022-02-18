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Лукашенко подписал распоряжение об уполномоченных представителях Главы государства

18.02.2022 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал распоряжение об уполномоченных представителях Главы государства

Президент Беларуси подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы Государства 18 февраля, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Уполномоченными представителями Главы государства назначены: 

- в Гомельской области – заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой;

- в Гродненской области – заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Леонид Заяц; 

- в Минской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Фото: БЕЛТА

 

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Президент Беларуси подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы Государства 18 февраля, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко....
 
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