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Лукашенко подписал распоряжение об уполномоченных представителях Главы государства
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы Государства 18 февраля,
Уполномоченными представителями Главы государства назначены:
- в Гомельской области – заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой;
- в Гродненской области – заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Леонид Заяц;
- в Минской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы Государства 18 февраля, сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко....
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