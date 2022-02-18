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Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» кампании против Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
Страны Запада проиграли «первый раунд» кампании против Беларуси и России, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
«Второй раунд» – это фейки о якобы грядущем «вторжении» на Украину, считает Глава белорусского государства.
Россия и Беларусь, по словам Лукашенко, должны на это реагировать посредством дипломатии и учений.
Напомним, Александр Лукашенко сейчас находится с рабочим визитом в Москве.
Фото: БЕЛТА
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Страны Запада проиграли «первый раунд» кампании против Беларуси и России, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА. «Второй раунд» –...
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