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Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» кампании против Беларуси и России

18.02.2022 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» кампании против Беларуси и России

Страны Запада проиграли «первый раунд» кампании против Беларуси и России, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.

«Второй раунд» – это фейки о якобы грядущем «вторжении» на Украину, считает Глава белорусского государства. 

Россия и Беларусь, по словам Лукашенко, должны на это реагировать посредством дипломатии и учений.

Напомним, Александр Лукашенко сейчас находится с рабочим визитом в Москве. 

Фото: БЕЛТА


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Страны Запада проиграли «первый раунд» кампании против Беларуси и России, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА. «Второй раунд» –...
 
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