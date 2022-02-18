Лукашенко: Запад проиграл «первый раунд» кампании против Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

Страны Запада проиграли «первый раунд» кампании против Беларуси и России, считает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом пишет БЕЛТА.



«Второй раунд» – это фейки о якобы грядущем «вторжении» на Украину, считает Глава белорусского государства.

Россия и Беларусь, по словам Лукашенко, должны на это реагировать посредством дипломатии и учений.

Напомним, Александр Лукашенко сейчас находится с рабочим визитом в Москве.

Фото: БЕЛТА





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