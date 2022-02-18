Лукашенко и Путин проводят переговоры в Москве

Источник материала: ОНТ

Запад проиграл первый раунд, но вышел на второй. Противостояние внешнему давлению, союзную экономику и военно-политическое сотрудничество обсуждают президенты Беларуси и России. В Кремле проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Встреча первая в этом году, а потому лидеры коротко подвели итоги 2021-го. Он ознаменовался подписанием большого пакета интеграционных программ, а также солидным ростом товарооборота – на 38%. Увеличение, с одной стороны, благодаря усилению интеграции, но в то же время вопреки мировой инфляции и внешнему давлению.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Нам надо, очень важно сейчас в начале года настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Как против нас, так и против вас».

Владимир Путин, Президент России: «То, что мы делаем в сфере интеграции, дает отдачу. За этим стоят рабочие места и уровень жизни людей, заработная плата. Поэтому, мне думается, что мы действуем в абсолютно правильном направлении» .

Не менее важны вопросы военно-политического сотрудничества. Как отметит Александр Лукашенко, союзники вынуждены реагировать на недружественную, если не сказать больше, политику Запада.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд. Пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем».

Владимир Путин, Президент России: «Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество – сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества».

Завтра в России пройдут учения сил стратегического сдерживания. Речь о так называемой ядерной триаде. К ней относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Фото: president.gov.by

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