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Лукашенко и Путин проводят переговоры в Москве
Источник материала: ОНТ
Запад проиграл первый раунд, но вышел на второй. Противостояние внешнему давлению, союзную экономику и военно-политическое сотрудничество обсуждают президенты Беларуси и России. В Кремле проходят переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Встреча первая в этом году, а потому лидеры коротко подвели итоги 2021-го. Он ознаменовался подписанием большого пакета интеграционных программ, а также солидным ростом товарооборота – на 38%. Увеличение, с одной стороны, благодаря усилению интеграции, но в то же время вопреки мировой инфляции и внешнему давлению.
Не менее важны вопросы военно-политического сотрудничества. Как отметит Александр Лукашенко, союзники вынуждены реагировать на недружественную, если не сказать больше, политику Запада.
Завтра в России пройдут учения сил стратегического сдерживания. Речь о так называемой ядерной триаде. К ней относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.
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Запад проиграл первый раунд, но вышел на второй. Противостояние внешнему давлению, союзную экономику и военно-политическое сотрудничество обсуждают президенты...
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