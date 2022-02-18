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В Гомельской области в санаторной зоне проходят реабилитацию после ковида
Источник материала: ОНТ
Тем, кто тяжело перенес болезнь, доступна реабилитация. В Гомельской области в санаторной зоне развернуто 90 коек.
Если в прошлые волны в восстановлении нуждались в основном пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, то штамм «омикрон» на возраст не смотрит. В лечебном курсе – дыхательная гимнастика, ингаляции, магнитотерапия, лазерное лечение и еще десятки процедур, которые помогут организму прийти в норму после перенесенной инфекции. К каждому – индивидуальный подход.
Переболевших принимают в одном из корпусов детской больницы медицинской реабилитации. Его переоборудовали. Восстановление – под строгим контролем врача-реабилитолога, физиотерапевта, невролога, кардиолога и эндокринолога. Есть и психологическая служба.
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Тем, кто тяжело перенес болезнь, доступна реабилитация. В Гомельской области в санаторной зоне развернуто 90 коек. Если в прошлые волны в восстановлении нуждались в...
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