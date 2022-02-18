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В Гомельской области в санаторной зоне проходят реабилитацию после ковида

18.02.2022 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельской области в санаторной зоне проходят реабилитацию после ковида

Тем, кто тяжело перенес болезнь, доступна реабилитация. В Гомельской области в санаторной зоне развернуто 90 коек.


Если в прошлые волны в восстановлении нуждались в основном пожилые пациенты с хроническими заболеваниями, то штамм «омикрон» на возраст не смотрит. В лечебном курсе – дыхательная гимнастика, ингаляции, магнитотерапия, лазерное лечение и еще десятки процедур, которые помогут организму прийти в норму после перенесенной инфекции. К каждому – индивидуальный подход.

Ольга Дворецкая, заместитель главного врача Гомельской областной детской клинической больницы медицинской реабилитации: «Люди приезжают с заниженной сатурацией, с изменениями в кардиограмме, и расстояние, на которое они могут передвигаться, до и после – это улучшение в разы, конечно. И только с хорошими показателями мы больного можем выпустить из учреждения, потому что в дальнейшем после нас он должен приступить к исполнению своих трудовых обязанностей».

Переболевших принимают в одном из корпусов детской больницы медицинской реабилитации. Его переоборудовали. Восстановление – под строгим контролем врача-реабилитолога, физиотерапевта, невролога, кардиолога и эндокринолога. Есть и психологическая служба.

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Тем, кто тяжело перенес болезнь, доступна реабилитация. В Гомельской области в санаторной зоне развернуто 90 коек. Если в прошлые волны в восстановлении нуждались в...
 
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