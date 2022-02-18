Готовность участков для голосования на референдуме проверяют наблюдатели. Завтра поступят бюллетени

Источник материала: ОНТ

Готовность номер один. Бюллетени для голосования на конституционном референдуме на участки в Минской области поступят завтра. При этом все работы по подготовке самих участков практически завершены.





Минский – самый масштабный регион по числу избирателей – 1,336 млн человек. Здесь созданы 23 территориальные комиссии и 929 участковых. Их готовность сейчас обозревают наблюдатели. Миссия от исполкома СНГ сегодня посетила Минскую областную комиссию, чтобы затем вынести вердикт, правильно ли все организовано.

Оксана Таранда, председатель Минской областной комиссии по референдуму: «Участки готовы, обеспечено все необходимое оборудование на участках, выдаются бюллетени, обеспечены также противоэпидемические мероприятия на участках. Для голосования будет обеспечено участие для людей, которые имеют ограниченные возможности, для этого привлекаются волонтеры. На сегодняшний день аккредитовано при участковых и территориальных комиссиях более 8 тысяч наблюдателей, это от общественных объединений. Сколько будет к дню голосования – говорить трудно, поскольку они могут аккредитовывать буквально до самого дня голосования».

Также наблюдатели проверили готовность Логойской районной комиссии и еще нескольких участков для голосования. Внимание обращают не только на урны и кабинки для голосования, но и на противоэпидемические меры: к примеру, наличие санитайзеров. Сейчас комиссия сверяет списки избирателей, на участке №6 их более 1300 человек. К тем, кто не сможет прийти, чтобы сделать выбор, комиссия приедет домой в основной день голосования – 27 февраля. Главная задача наблюдателей – следить, чтобы процесс голосования полностью соответствовал национальному законодательству.

Манучехр Ходжизода, международный наблюдатель миссии наблюдателей от СНГ: «Ход подготовки идет должным образом. То, что мы видим, соответствует национальному законодательству, и в соответствии с международными принципами и нормами, в частности Минская область, Логойский район, готовы к проведению референдума».

Во время досрочного голосования и в основной день международные наблюдатели будут также посещать участки. Заранее заготовленного плана нет, чтобы был эффект неожиданности. Свои выводы и оценки международная миссия изложит на пресс-конференции на следующий день после голосования, 28 февраля.

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