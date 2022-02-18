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Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом – Лукашенко

18.02.2022 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом – Лукашенко

Беларусь планирует построить под Санкт-Петербургом свой порт. Такое заявление сделал Александр Лукашенко по результатам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

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Беларусь планирует построить под Санкт-Петербургом свой порт. Такое заявление сделал Александр Лукашенко по результатам переговоров в Москве с президентом...
 
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