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Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом – Лукашенко
Источник материала: ОНТ
Беларусь планирует построить под Санкт-Петербургом свой порт. Такое заявление сделал Александр Лукашенко по результатам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным,
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Беларусь планирует построить под Санкт-Петербургом свой порт. Такое заявление сделал Александр Лукашенко по результатам переговоров в Москве с президентом...
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