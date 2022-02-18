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В МВД и Минздраве рассказали, как будет соблюдаться безопасность во время референдума
Источник материала: ОНТ
От соблюдения санитарных правил во время пандемии до охраны общественного порядка! Особое внимание во время важной политической кампании – безопасности. В усиленном режиме будут работать правоохранители, медики и спасатели.
Добровольные дружины также будут оказывать содействие. С понедельника начинается круглосуточная работа ситуационных штабов, личный состав милиции переводится на усиленный режим работы. Все участки для голосования будут оснащены стационарными и переносными тревожными кнопками.
МВД предупреждает, что каждому факту угроз в отношении членов территориальных и участковых комиссий будет дана правовая оценка. Звонки и сообщения, распространение экстремистских листовок и другие правонарушения несут административную и уголовную ответственность. Надписи с деструктивными призывами не исключение. Следственными органами уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе за воспрепятствование права на участие в референдуме, распространение персональных данных и клевету.
Голосование пройдет с учетом эпидобстановки. Минздрав рекомендует членам избирательных комиссий завершить основной курс вакцинации. Сотрудников комиссий обеспечат одноразовыми масками и средствами дезинфекции. А на сами участки допустят избирателей без признаков респираторных инфекций. Также просят соблюдать масочный режим и дистанцию, а документ, удостоверяющий личность, самостоятельно показывать членам комиссий.
Кроме того, медработники будут дежурить на всех участках для голосования. За безопасностью проследят и сотрудники МЧС. В день референдума дежурство будут нести около пяти тысяч работников.
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От соблюдения санитарных правил во время пандемии до охраны общественного порядка! Особое внимание во время важной политической кампании – безопасности. В...
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