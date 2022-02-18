В МВД и Минздраве рассказали, как будет соблюдаться безопасность во время референдума

Источник материала: ОНТ

От соблюдения санитарных правил во время пандемии до охраны общественного порядка! Особое внимание во время важной политической кампании – безопасности. В усиленном режиме будут работать правоохранители, медики и спасатели.





Добровольные дружины также будут оказывать содействие. С понедельника начинается круглосуточная работа ситуационных штабов, личный состав милиции переводится на усиленный режим работы. Все участки для голосования будут оснащены стационарными и переносными тревожными кнопками.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси: «Будут находиться у председателей избирательных комиссий и в ночное время у сотрудника милиции, который будет находиться на объекте, где размещено помещение для голосования. Сформированы специальные мобильные группы из числа сотрудников полной экипировки, для которых разработаны маршруты, и эти мобильные группы будут нести службу в круглосуточном режиме, начиная с понедельника, по отслеживанию обстановки и оказанию содействия при возникновении различного рода провокаций, правонарушений».

МВД предупреждает, что каждому факту угроз в отношении членов территориальных и участковых комиссий будет дана правовая оценка. Звонки и сообщения, распространение экстремистских листовок и другие правонарушения несут административную и уголовную ответственность. Надписи с деструктивными призывами не исключение. Следственными органами уже возбуждено девять уголовных дел, в том числе за воспрепятствование права на участие в референдуме, распространение персональных данных и клевету.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси: «Ответственность предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом административных правонарушений. Все будет зависеть от действий, от характера того или иного правонарушения и от степени их общественной опасности».

Голосование пройдет с учетом эпидобстановки. Минздрав рекомендует членам избирательных комиссий завершить основной курс вакцинации. Сотрудников комиссий обеспечат одноразовыми масками и средствами дезинфекции. А на сами участки допустят избирателей без признаков респираторных инфекций. Также просят соблюдать масочный режим и дистанцию, а документ, удостоверяющий личность, самостоятельно показывать членам комиссий.

Александр Пантюхов, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси: «Не менее шести раз в день должна быть дезинфекция контактирующих поверхностей, это касается столов, где работают члены комиссии, это кабины для голосования, дверные ручки, перила и так далее. Регулярное проветривание должно осуществляться, при возможности нужно использовать отдельные выходы. Два потока, для входящих и выходящих, соответственно, должны быть вывешены указатели движения».

Кроме того, медработники будут дежурить на всех участках для голосования. За безопасностью проследят и сотрудники МЧС. В день референдума дежурство будут нести около пяти тысяч работников.

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