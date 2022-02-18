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Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял шестое место в забеге на тысячу метров на Олимпиаде

18.02.2022 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский конькобежец Игнат Головатюк занял шестое место в забеге на тысячу метров на Олимпиаде

Белорусский конькобежец Игнат Головатюк выступил в забеге на тысячу метров, где показал неплохой результат.

Белорус занял шестое место среди 30 участников. Головатюк уступил победителю, Томасу Кролу из Нидерландов, 71 сотую секунды. Серебро завоевал канадец Лоран Дюбрёй, бронзу – норвежец Ховар Лорентсен. Для белорусских конькобежцев Олимпийские игры продолжаются. Завтра Игнат Головатюк, Марина Зуева и Елена Воробьева выступят в полуфиналах гонок с массовым стартом.

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Белорусский конькобежец Игнат Головатюк выступил в забеге на тысячу метров, где показал неплохой результат. Белорус занял шестое место среди 30 участников....
 
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