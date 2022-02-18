Лукашенко: Мы видим во всей красе безответственность и скудоумие ряда западных политиков

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что встреча двух лидеров прошла на фоне беспрецедентного нагнетания военно-политической напряженности в мире, сообщает БЕЛТА.

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