Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это может сделать не только мама. Объясняет эксперт

Источник материала: ОНТ

Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это не обязательно мама. Ухаживать за ребенком может любой член семьи либо родственник: папа, бабушки или дедушки. Единственное условие – любой из них должен иметь работу.



Но бывают ситуации, как у нашей телезрительницы Ирины. Она пишет, что недавно родила и почти сразу вышла на работу. С ребенком в большинстве случаев сидит бабушка. Ирина начала испытывать чувство вины, что находится слишком мало времени с дочкой.



Она адресует вопрос нашему психологу, Павлу Зыгмантовичу. Павел, доброе утро. Как быть в такой ситуации?



Подробнее – в видеоинформации.





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