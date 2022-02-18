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Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это может сделать не только мама. Объясняет эксперт
Источник материала: ОНТ
Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это не обязательно мама. Ухаживать за ребенком может любой член семьи либо родственник: папа, бабушки или дедушки. Единственное условие – любой из них должен иметь работу.
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Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это не обязательно мама. Ухаживать за ребенком может любой член семьи либо родственник: папа, бабушки или дедушки....
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