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Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это может сделать не только мама. Объясняет эксперт

18.02.2022 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это может сделать не только мама. Объясняет эксперт

Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это не обязательно мама. Ухаживать за ребенком может любой член семьи либо родственник: папа, бабушки или дедушки. Единственное условие – любой из них должен иметь работу.

Но бывают ситуации, как у нашей телезрительницы Ирины. Она пишет, что недавно родила и почти сразу вышла на работу. С ребенком в большинстве случаев сидит бабушка. Ирина начала испытывать чувство вины, что находится слишком мало времени с дочкой.

Она адресует вопрос нашему психологу, Павлу Зыгмантовичу. Павел, доброе утро. Как быть в такой ситуации?

Подробнее – в видеоинформации.


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Кому идти в декретный отпуск? В Беларуси это не обязательно мама. Ухаживать за ребенком может любой член семьи либо родственник: папа, бабушки или дедушки....
 
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