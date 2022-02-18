Прогноз погоды на выходные – 19 и 20 февраля: сильный ветер, дождь и мокрый снег

Источник материала: ОНТ

В Беларусь спешит очередной мощный циклон по имени «Зейнеп», который несет очень ветреную погоду. Из-за ветра объявлен красный, последний уровень опасности, то есть погодные условия очень опасны. Будьте осторожны!

19 февраля погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона с центром над Эстонией. В результате начнет усиливаться ветер и сопровождаться осадками различной интенсивности. Пик шторма придётся на утренние и дневные часы.

В субботу на большей части территории снег, мокрый снег, дождь. В дневные часы возможны грозы. Влажность до 70%. Ветер юго-западный ночью сильный порывистый, утром и днем очень сильный порывистый. Порывы будут достигать 17–24 м/с местами, а по Брестской и Гродненской областям порывы ветра 25–30 м/с. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать, днем слабо расти.

Температура воздуха утром – от -1°C по северо-востоку до +7°C – по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов холоднее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от +3°C в восточных районах до +6°C – в юго-западных.

К вечеру – от +1°C по северу до +3°C – по югу.

В воскресенье ночью сохранится влияние ветреной тыловой части циклона, отходящего на северо-западные районы России, днем погоду обусловит атмосферный фронт с Западной Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный мокрый снег, дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый, ночью и утром во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем – 0…+6°C.

В начале следующей недели к нам заглянет очередной атлантический ветреный циклон.

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