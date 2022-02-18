Модный обзор. Как правильно носить юбки длины миди?

Источник материала: ОНТ

Многие мужчины называют юбки трейлером к женщине. Эта вещь должна показывать некоторые интересные моменты, но всей интриги не раскрывать. Ну, и сегодня обзор – о юбках длины миди. Создаем правильные пропорции!

Первый вариант – миди-юбка и рубашка. Последняя – обязательно свободная и расслабленная, будто заимствованная из шкафа бойфренда. С расширяющимися к низу юбками лучше всего смотрятся заправленные в них с напуском или завязанные небрежным узлом рубашки.



Второе- юбка-миди и жакет/пиджак. Актуальные модели блейзеров – удлиненные, прямые или полуприталенные. Слегка подтягиваем или подворачиваем рукава и носим их либо нараспашку поверх заправленного в юбку топа, или застегнутыми на все пуговицы с кожаным ремнем достаточной ширины поверх.





И третий вариант – юбка-миди и свитер. Если хотите подчеркнуть женственные изгибы и обозначить линию талии, заправьте за пояс уголок свитера или наденьте поверх ремень. Если стремитесь к комфортному и расслабленному силуэту и позволяет рост, забудьте о пропорциях и смело носите навыпуск.

Подробнее – в видеоинформации.





Подписывайтесь на нас в Telegram