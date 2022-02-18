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Модный обзор. Как правильно носить юбки длины миди?
Источник материала: ОНТ
Многие мужчины называют юбки трейлером к женщине. Эта вещь должна показывать некоторые интересные моменты, но всей интриги не раскрывать. Ну, и сегодня обзор – о юбках длины миди. Создаем правильные пропорции!
Первый вариант – миди-юбка и рубашка. Последняя – обязательно свободная и расслабленная, будто заимствованная из шкафа бойфренда. С расширяющимися к низу юбками лучше всего смотрятся заправленные в них с напуском или завязанные небрежным узлом рубашки.
И третий вариант – юбка-миди и свитер. Если хотите подчеркнуть женственные изгибы и обозначить линию талии, заправьте за пояс уголок свитера или наденьте поверх ремень. Если стремитесь к комфортному и расслабленному силуэту и позволяет рост, забудьте о пропорциях и смело носите навыпуск.
Подробнее – в видеоинформации.
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Многие мужчины называют юбки трейлером к женщине. Эта вещь должна показывать некоторые интересные моменты, но всей интриги не раскрывать. Ну, и сегодня обзор – о...
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