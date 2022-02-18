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Модный обзор. Как правильно носить юбки длины миди?

18.02.2022 17:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модный обзор. Как правильно носить юбки длины миди?

Многие мужчины называют юбки трейлером к женщине. Эта вещь должна показывать некоторые интересные моменты, но всей интриги не раскрывать. Ну, и сегодня обзор – о юбках длины миди. Создаем правильные пропорции!

Первый вариант – миди-юбка и рубашка. Последняя – обязательно свободная и расслабленная, будто заимствованная из шкафа бойфренда. С расширяющимися к низу юбками лучше всего смотрятся заправленные в них с напуском или завязанные небрежным узлом рубашки.

Второе- юбка-миди и жакет/пиджак. Актуальные модели блейзеров – удлиненные, прямые или полуприталенные. Слегка подтягиваем или подворачиваем рукава и носим их либо нараспашку поверх заправленного в юбку топа, или застегнутыми на все пуговицы с кожаным ремнем достаточной ширины поверх.


И третий вариант – юбка-миди и свитер. Если хотите подчеркнуть женственные изгибы и обозначить линию талии, заправьте за пояс уголок свитера или наденьте поверх ремень. Если стремитесь к комфортному и расслабленному силуэту и позволяет рост, забудьте о пропорциях и смело носите навыпуск.

Подробнее – в видеоинформации.


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Многие мужчины называют юбки трейлером к женщине. Эта вещь должна показывать некоторые интересные моменты, но всей интриги не раскрывать. Ну, и сегодня обзор – о...
 
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