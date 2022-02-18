Стало известно меню обеда Путина и Лукашенко – там 7 блюд! Список точно удивит вас

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры в Кремле. Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал меню обеда президентов.

Лидерам Беларуси и России предложили 7 позиций, включая напиток. В меню – драники из цукини с салатом из кижуча, фуа-гра с грушей, мясная солянка, шербет из сухофруктов, чилийский сибас с фенхелем и пшеницей, стейк рибай со сморчками и вареники с вишней.





Фото: pexels, Telegram-канал "Пул Первого"

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