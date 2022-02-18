Источник материала: БелТА

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кричеве из-за взрыва самогонного аппарата обрушилась стена между квартирами. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о падении стены между квартирами в Кричеве по ул.Артиллерийской поступило спасателям 18 февраля в 12.30. Было установлено, что в трехэтажном 36-квартирном доме в одной из квартир на третьем этаже в помещении кухни при приготовлении самогона на газовой плите произошла разгерметизация самодельного устройства для самогоноварения (без последующего горения).

В результате разгерметизации и вспышки паров продуктов варения пострадал хозяин квартиры 1962 года рождения. Мужчина получил незначительные ожоги и самостоятельно обратился в Кричевскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавший отпущен для амбулаторного лечения, в госпитализации не нуждается.

Повреждено имущество в квартире. Обрушилась перегородочная стена между помещениями спален в смежных квартирах.

Специальная комиссия провела осмотр места происшествия. При визуальном осмотре жилых помещений нарушений состояния несущих конструкций здания не выявлено. Жилье пригодно для дальнейшего проживания. По факту изготовления продуктов самогоноварения работники РОВД Кричевского района проводят проверку.-0-