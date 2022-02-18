Почему белорусы не ищут вакансий и увольняются в никуда. Эксперт о новых реалиях рынка труда

Источник материала: Myfin



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Соискатели не спешат занять вакансии

В 2021 году появилось большое количество вакансий – прирост на 34%. Это значит, что бизнес чувствовал себя неплохо, развивался, подбирал новых сотрудников. Но соискатели не спешили откликаться на открывавшиеся вакансии, некоторые получали предложения, но не выходили на работу. Эксперт сравнила количество резюме на одну вакансию. Так, если в 20-м году было от 9 до 12 резюме на 1 вакансию, то в 2021 году на фоне роста вакансий наблюдалось снижение соискательской активности (5-6 резюме на 1 вакансию). Драмы здесь нет, но существенное снижение роста откликов на вакансии очевидно.

Когда несколько факторов сходятся одновременно воедино – эту ситуацию называют «идеальный шторм». Это и произошло в прошлом году.

Из-за демографической ямы Беларусь ощущает значительное снижение соискателей в возрасте 20-35 лет. Эксперт обратила внимание на то, что возрастные когорты 20-24 и 25-29 лет в течение 10 лет будут взрослеть и переходить в когорту 30-39 лет, и там тоже будет ощущаться дефицит. «Это очень важный момент: мы понимаем, что физически людей недостаточно, наших соотечественников в ближайшие 10 лет больше не будет, их количество не пополнится», – отмечает Светлана Шапорова.

Как белорусы чувствуют себя на рынке труда

В прошлом году ряд соискателей решили приостановить поиск работы из-за экономической ситуации (непонимание ситуации и того, что происходит), и потому, что недостаточной была «подушка безопасности». Часть людей не искали новую работу, так как не хотели менять профессиональную сферу.

Также, по словам соискателей, причиной их пассивности на рынке труда в прошлом году было и то, что резюме соискателей не просматривается, они не получают ответа от работодателей. Некоторые не чувствуют уверенности и сил на поиск новой работы, у части из них есть опасения не получить работу из-за возраста.

Многие соискатели, которые успешно прошли сложный пандемийный период со своими компаниями, оставались к ним лояльны. Сотрудники не уходили, боясь неопределенности, и тем более оставались лояльны, если видели, что компании не сокращали повально персонал, а поддерживали и мотивировали своих работников.

Плюс сказался фактор пандемии: кто-то болел, кто-то бросил все силы на восстановление, кто-то боялся выходить в онлайн, и даже если компании не перешли на удаленку, люди сами себя изолировали и меньше общались. Все это наложило определенный отпечаток на людей. Очень многие почувствовали выгорание, как эмоциональное, так и профессиональное. Такой период называется «великое истощение».

Люди стали увольняться в никуда

В 2021-м году у людей появилось понимание того, что работы на рынке много, но хорошей мало. Если все приблизительно одинаково, то нет особого смысла что-то менять. Например, рабочий персонал, те, кто сейчас востребован на рынке, четко начинали осознавать, что вакансий много. Если человек сегодня уволится, а завтра выйдет на рынок труда, то послезавтра он уже найдет новую работу и будет зарабатывать необходимые ему деньги.

Этот экзистенциальный кризис в прошлом году реально накрыл людей, они стали увольняться в никуда, отметила эксперт. То, что происходит у нас - это не уникально, это происходит и в России, и во всем мире. Соискатели становятся пассивными, они часто не доходят до собеседования для получения работы, увольняются.

Светлана Шапорова подчеркнула, что для очень многих соискателей стало важно благополучие, все хотят быть счастливыми. Все больше людей ждут заботы от своих работодателей. И много примеров того, что работодатели эту заботу проявляют. Многие компании приглашали финансовых консультантов, чтобы повысить финансовую грамотность сотрудников и уберечь их от мошенников. Ряд нанимателей приглашали врачей, которые рассказывали о методах профилактики и о том, как себя обезопасить, как восстанавливаться после ковида. Также компании нанимали психологов-коучей, которые работали с сотрудниками и помогали пройти этот период.

Кадровый отток

В прошлом году было уволено гораздо больше людей, чем нанято на работу. И около 64,5 тысячи работников, можно сказать, потерялись и не были восполнены. Тысячи не вернулись на свои рабочие места. Кто-то занял выжидательную позицию, кто-то решил сменить сферу деятельности и взял паузу. Часть сотрудников задумались о релокации и спланировали переезд.

Что делать нанимателям, чтобы сотрудников хватало

Нужно менять парадигму подбора, анализировать максимально критично рыночное предложение.

Для сотрудников сейчас важны хорошие условия труда. Нанимателям нужно учитывать то, как выглядит вакансия, насколько понятно расписаны требования, не завышены ли они, есть ли четкое понимание прохождения испытательного срока. Также следует лучше работать с откликами. Треть соискателей говорит о том, что их резюме не просмотрели, или просмотрели и ничего не ответили, или дали ответ, который каким-то образом задел соискателя.

Важно не затягивать отбор, решение надо принимать быстро. И снизить требования, а также отбросить все дискриминационные убеждения.

У многих руководителей до сих пор есть убеждение, что молодая девушка не справится с работой, что женщин с маленькими детьми лучше не брать, как и соискателей старше 45 лет. Нужно уходить от всех -измов, связанных с дискриминацией: гендерной, сексизмом, расизмом и так далее.

В ближайшие 10 лет будет недостаточно персонала в возрасте 20-30 лет. Понятно, что соискатель только начинает понимать, что хочет достойной оплаты. А не секрет что на многие позиции, особенно с тяжелым физическим трудом, уровень зарплаты может быть ниже уровня рынка. В будущем, когда соискатель поймет свою ценность окончательно, работодатели вынуждены будут поднимать заработную плату на уровень рынка.

Что в итоге?

Рынок поменялся за последние два года, персонала перестало хватать, резюмировала Светлана Шапорова. И это только начало. Сложная демографическая ситуация будет надолго. Помимо дефицита людей нас ждет зарплатная гонка. Работать с рынком по-старому уже не получится. Можно перестраивать процессы, работать с персоналом внутри компании. Нужно иначе заниматься привлечением соискателей. В то же время структурные изменения на рынке тоже нас ждут. В поиске персонала, рыночном предложении вакансий сегодня нужно использовать все маркетинговые технологии.