Названы факторы, которые провоцируют опасный вид рака

Источник материала: ОНТ

Портал Eat This Not That со ссылкой на исследования ученых опубликовал главные факторы, способствующие появлению рака поджелудочной железы.

Среди таких факторов – диабет, ожирение, курение, отравление тяжелыми металлами или химическими веществами и панкреатит.

Панкреатит в хронической форме ученые называют основной причиной развития более тяжелой формы болезни. Как отметил доктор медицинских наук Кэтлин Берри, в первую очередь риску подвержены люди, которые на протяжении долгого времени употребляют алкоголь либо имеют наследственный панкреатит.

Люди с ожирением также в группе риска. Избыточный вес вызывает воспаления и гормональные сбои. Поэтому необходимо следить за своим весом.

В ряде исследований заболеваемость раком поджелудочной железы связывают с воздействием разных химических веществ и металлов на работе.

Но наиболее серьезный фактор риска развития болезни – курение. Именно по этой причине возникает каждый пятый рак поджелудочной железы, отметил преподаватель Университета Нового Южного Уэльса, доктор Маарит Лааксонен. При этом вероятность возникновения заболевания остается даже в том случае, когда человек избавляется от вредной привычки.

Фото: pexels





