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Названы факторы, которые провоцируют опасный вид рака
Источник материала: ОНТ
Портал Eat This Not That со ссылкой на исследования ученых
Среди таких факторов – диабет, ожирение, курение, отравление тяжелыми металлами или химическими веществами и панкреатит.
Панкреатит в хронической форме ученые называют основной причиной развития более тяжелой формы болезни. Как отметил доктор медицинских наук Кэтлин Берри, в первую очередь риску подвержены люди, которые на протяжении долгого времени употребляют алкоголь либо имеют наследственный панкреатит.
Люди с ожирением также в группе риска. Избыточный вес вызывает воспаления и гормональные сбои. Поэтому необходимо следить за своим весом.
В ряде исследований заболеваемость раком поджелудочной железы связывают с воздействием разных химических веществ и металлов на работе.
Но наиболее серьезный фактор риска развития болезни – курение. Именно по этой причине возникает каждый пятый рак поджелудочной железы, отметил преподаватель Университета Нового Южного Уэльса, доктор Маарит Лааксонен. При этом вероятность возникновения заболевания остается даже в том случае, когда человек избавляется от вредной привычки.
Фото: pexels
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Портал Eat This Not That со ссылкой на исследования ученых опубликовал главные факторы, способствующие появлению рака поджелудочной железы. Среди таких факторов –...
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