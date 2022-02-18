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Медальный зачет на Олимпиаде в Пекине: у Норвегии уже 15 золотых медалей
Источник материала: ОНТ
За два дня до конца Олимпиады в медальном зачете лидирует сборная Норвегия. У нее уже 15 золотых медалей.
У ближайших преследователей, немецких спортсменов, 10 наград высшей пробы. На третьей позиции располагается сборная США. У них 8 золотых медалей. Столько же раз на высшую ступень пьедестала поднимались хозяева Игр, китайские спортсмены. Однако у них меньше серебряных наград. Сборная Беларуси по-прежнему располагается на 22-й позиции медального зачета с двумя серебряными медалями.
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За два дня до конца Олимпиады в медальном зачете лидирует сборная Норвегия. У нее уже 15 золотых медалей. У ближайших преследователей, немецких спортсменов, 10 наград...
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