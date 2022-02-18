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Олимпиада в Пекине: завершилась короткая программа в фигурном катании - на лёд вышли спортивные пары
Источник материала: ОНТ
Сегодня завершилась короткая программа в последнем виде соревнований в фигурном катании - на лёд вышли спортивные пары.
Перед стартом турнира на золото было четыре главных фаворита. После старта ничего не изменилось. Короткую программу с незначительным преимуществом выиграл дуэт из Китая Вэнь Цзин Суй и Хань Цун, на счету которых 84,41 балла. Это новый мировой рекорд. Совсем немного 0,16 им проиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набрав 84,25. Это их лучшее достижение в карьере. Третье место также у представителей России Анастасии Мишиной и Александра Галлямова 82,76. Завтра состоится произвольная программа.
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Олимпиада в Пекине: завершилась короткая программа в фигурном катании - на лёд вышли спортивные пары
Сегодня завершилась короткая программа в последнем виде соревнований в фигурном катании - на лёд вышли спортивные пары. Перед стартом турнира на золото было...
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