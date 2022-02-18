«Славянский базар в Витебске»: билеты уже в продаже!

Источник материала: ОНТ

Легендарный, 31-й! Билеты на концерты «Славянского базара» уже в продаже. Но в ближайшие три дня их можно купить только в Витебске.

Желающие занять удобные места одними из первых пришли в концертные кассы города. В продаже билеты на все главные события фестиваля, которые пройдут в летнем амфитеатре. Уже известно и одно имя артиста. Приедет исполнительница не одна, а с большим количеством друзей. Тамара Гвердцители на «Славянском базаре» отметит свой юбилей.

Глеб Лапицкий, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: «Три дня это эксклюзив специально для той родины, где зародился фестиваль, для города Витебска, билеты будут продаваться здесь. Ну а с понедельника мы выйдем на все площадки билетных операторов, как мы видим, людей в кассах становится всё меньше и меньше, люди переходят в цифровую эпоху, а вот как раз интернет-продажи становятся всё больше и больше».

Через интернет реализуется более 60% билетов фестиваля. На «Славянском базаре» в этом году в 31-й раз ждут гостей из десятков стран. Пройдёт фестиваль с 13 по 18 июля. Откроет программу большое цирковое шоу белорусских и зарубежных артистов, а завершат «Звёзды Шансона».

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