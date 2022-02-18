Обновлённые палаты повышенной комфортности открыты в Лиозненской районной больнице

Источник материала: ОНТ

В Лиозненской районной больнице открыты обновлённые палаты повышенной комфортности. Они предназначены для ветеранов войны и труда.

Первые пациенты уже оценили уровень комфорта. Двухместные палаты расположены в трёх отделениях. В каждой – новая мебель, установлен телевизор – ветераны следят за событиями на Олимпиаде, есть холодильник, отдельный санузел. Обновление стало возможным при участии Белорусского фонда мира. За последние годы в районной больнице модернизировали поликлинику, педиатрию, на очереди реконструкция инфекционного корпуса, приёмного покоя и отделения скорой помощи. Социальная сфера по-прежнему приоритетна в нашей стране.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания: «Социальная направленность белорусского государства - это бренд нашей страны, практически 50% консолидированного бюджета направляются на эти цели, это будет сохранено и дальше».

Александр Губернаторов: «Это земля и небо стало просто, раньше было и палаты не те, а сейчас палата, где нахожусь, если бы не нога, сказал бы, что в санатории».

С коллективом больницы Владимир Андрейченко обсудил предстоящий референдум, дополнения и изменения в Конституцию. Беларусь сохранит социальную направленность: бесплатное образование, медицинскую помощь, а власти на местах, что актуально и для Лиозненского района, получат больше полномочий, и в своих районах смогут решать значительные, в том числе земельные вопросы.

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