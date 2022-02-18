Легковушка врезалась в прицеп прикрытия дорожных служб на Долгиновском тракте в Минске

Источник материала: БелТА

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на Долгиновском тракте водитель легкового автомобиля врезался в прицеп прикрытия дорожных служб. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 13.20 35-летний водитель, управляя автомобилем "Джили", двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Червякова. В какой-то момент мужчина проявил невнимательность и совершил наезд на прицеп прикрытия дорожных служб. В результате удара прицеп отбросило на разделительную полосу, где он повредил дорожный знак. В ДТП никто не пострадал", - рассказали в ведомстве.

Госавтоинспекция напомнила, что, управляя транспортным средством, водитель должен проявлять внимательность, при выборе скорости движения учитывать ее ограничения, а также интенсивность движения и обзорность дороги.-0-