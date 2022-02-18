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Масштабный форум «Гражданская позиция» прошел в Минске: его организовала «Белая Русь»
Источник материала: ОНТМинске: его организовала «Белая Русь»" class="one-news__figure-img">
Консолидация сил общественных организаций страны накануне важного политического события. В Минске прошел форум «Гражданская позиция».
Впервые «Белая Русь» организовала форум в таком масштабном формате. В зале Дворца Республики собралось более 400 человек. Это активисты организации со всей республики, присоединились также представители других крупнейших общественных объединений – БРСМ, Союзов женщин и журналистов, Коммунистической партии, ветеранской организации. Это возможность продемонстрировать своё единство и солидарность перед республиканским референдумом.
На встрече также вручили членские удостоверения тем, кто недавно вошел в «Белую Русь». А еще поблагодарили активистов и руководителей различных структур, которые плотно сотрудничают с организацией. На форуме обозначили и планы на текущий год.
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Консолидация сил общественных организаций страны накануне важного политического события. В Минске прошел форум «Гражданская позиция». Впервые «Белая Русь»...
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