Масштабный форум «Гражданская позиция» прошел в Минске: его организовала «Белая Русь»

Источник материала: ОНТ

Минске: его организовала «Белая Русь»" class="one-news__figure-img">

Консолидация сил общественных организаций страны накануне важного политического события. В Минске прошел форум «Гражданская позиция».

Впервые «Белая Русь» организовала форум в таком масштабном формате. В зале Дворца Республики собралось более 400 человек. Это активисты организации со всей республики, присоединились также представители других крупнейших общественных объединений – БРСМ, Союзов женщин и журналистов, Коммунистической партии, ветеранской организации. Это возможность продемонстрировать своё единство и солидарность перед республиканским референдумом.

Геннадий Давыдько, председатель общественного объединения «Белая Русь»: «В этот период крайне важно консолидация всех общественных сил вокруг одной жизнеутверждающей идеи, белорусской государственности, тех наших ценностей, которые мы будем защищать. Президент очень надеется на общественные силы, на общественные организации в решении государственных программ. Мы обязаны подставить плечо государству».

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: «Я думаю, что "Белая Русь" своей работой и в 21-м, и в 22-м году доказала, что является реальной, креативной частью гражданского общества и может задавать повестку. Поэтому этот форум не только задает повестку обсуждения, глубину обсуждении поправок в Основной закон, но и мобилизует само гражданское общество».

На встрече также вручили членские удостоверения тем, кто недавно вошел в «Белую Русь». А еще поблагодарили активистов и руководителей различных структур, которые плотно сотрудничают с организацией. На форуме обозначили и планы на текущий год.

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