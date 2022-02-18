Лукашенко и Путин провели переговоры в Москве: экономика, противостояние давлению, оценка учений – что еще обсуждали президенты?

Источник материала: ОНТ

Встреча, которую ждали и анонсировали ещё в начале недели. В Кремле сегодня состоялись переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Впрочем, интерес к ним не только у Союзной прессы. Претензии к сотрудничеству и интеграции Минска и Москвы звучат давно. Лидеры подвели экономические итоги 21-го, поскольку встреча первая личная в новом году. Говорили и о противостоянии внешнему давлению. Санкции показали обратный эффект. Они не сдержали развитие, а сблизили союзников. Не могли не учесть и фон, на котором прошли переговоры. Воинственная риторика Запада. Ситуация вокруг Украины. Истеричный вопрос по поводу вывода войск союзников после совместного учения. Всё это подчёркивает важность военно-политического сотрудничества. Как заявил на общении с прессой Александр Лукашенко, мы впервые за десятки лет оказались на пороге конфликта, который способен затянуть весь континент.

Москва, наводящая страх и ужас на одних, и уютное, спокойное место решения любых вопросов для президента Беларуси. И это только кажется, что погода нелётная.

Лукашенко и Путин – люди метеонезависимые и не верят никаким прогнозам. Тем более, когда за главного синоптика в мире - глава Соединённых Штатов. Ошибка за ошибкой – тем большее внимание приковано к переговорам президентов Беларуси и России. И тут уж не придётся шутить о длине стола.

Канцлер Германии, президенты Бразилии, Казахстана и Франции. Кого только не было в Кремле за последнее время! Глава Беларуси на расстоянии вытянутой руки – в прямом и переносном смысле. Встреча первая в этом году, а потому не грех, как говорится, подвести итоги 2021-го. Солидный пакет интеграционных программ, обновлённая военная доктрина и товарооборот, который растёт: благодаря углублению интеграции и вопреки санкционному давлению. Почти 40 млрд долларов – это не шутки.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очень важно сейчас в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями. Поэтому я хотел бы и вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным наших компаниям, что ещё необходимо сделать, чтобы мы не снизили темпы, главное – сохранить темпы. Развитие экономики свидетельствует о том, что ничего у них не получится, удушить они нас никак не смогут».

Владимир Путин, президент России: «То, что мы делаем в сфере интеграции, даёт отдачу. За этим стоят рабочие места и уровень жизни людей, заработная плата. Поэтому, мне думается, что мы действуем в абсолютно правильном направлении».

Противостоять приходится и в военно-политическом смысле. Эти переговоры проходят на фоне усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе и информационной истерии вокруг Украины. И, как отметит Александр Лукашенко, союзники просто вынуждены реагировать на недружественную, если не сказать больше, политику Запада.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли. Сегодня уже, смотрю, выходят на второй раунд. Пугая весь мир, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем».

Владимир Путин, президент России: «Мы поговорим о региональной ситуации, оценим, как идёт военное сотрудничество – сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества».

Путин намекнёт, но и без того всё ясно. Завтра в России пройдут учения сил стратегического сдерживания. Речь о так называемой ядерной триаде. К ней относятся стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Союзники, пожалуй, ещё никогда не были так решительны в отстаивании собственных интересов. Они ведь в оборонительной позиции. Но Западу, похоже, и неважно, почему проходит «Союзная решимость», это ведь всё равно, что пенять на зеркало. Но президенты не устают повторять…

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Никто не хочет обострения. Это уже не зависит от Украины. Впервые за десятки лет мы на пороге конфликта».

И хоть учение проходит под присмотром – и военных атташе, и прессы – в Соединённых Штатах точно знали, когда Россия через территорию Беларуси вторгнется в Украину. Ну и беспокойная же у кого-то выдалась ночка! И это был не Путин.

- Как пережили вторжение в Украину?

Владимир Путин, президент России: «Не обращал внимания, вбросов много. Делаем, что считаем нужным».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Они расстроились…»

Вообще, поводов для расстройства у Запада немало. Война не началась, санкции не действуют. Нет, их влияния никто не отрицает. Но каждая такая встреча президентов однозначно делает этот союз сильнее. Решения по противодействию санкционному давлению приняты и сегодня.

Конечно, говорили и об интеграции в широком смысле. Как заявил Александр Лукашенко, в выполнении союзных программ продвинулись на треть. Затронули и тему предстоящего референдума. Президент Беларуси заверяет: август 20-го в стране не повторится.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы проведём достойно. Запад руками беглых пытается подраскачать ситуацию в стране. Мы не дрогнем».

И Александру Лукашенко в прямом смысле прилетит вопрос из зала. На сарказм Президент не отреагирует – ответит по сути.

Конечно, это лишь официальная часть переговоров. Из Кремля да загород. Расписана программа и на завтра. Так что, как бы не нагнетали обстановку вокруг, внутри Союзного государства, похоже, полный штиль. С поправкой, правда, на западный ветер.

Фото: пресс-служба президента России - БЕЛТА

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