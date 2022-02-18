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ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирных жителей в Россию
Источник материала: ОНТ
Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию,
Как
Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные с начала этих суток открывали огонь по территории республики 30 раз. В результате жители населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан остались без света.
В Киеве сообщения о наступательных операциях в ДНР и ЛНР опровергают,
Фото: pexels
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Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию, сообщает РИА Новости. Как пишет...
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