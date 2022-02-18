ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирных жителей в Россию

Источник материала: ОНТ

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию, сообщае т РИА Новости.

Как пишет ТАСС, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецке и Луганске отметили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Информации о жертвах нет.

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные с начала этих суток открывали огонь по территории республики 30 раз. В результате жители населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан остались без света.

В Киеве сообщения о наступательных операциях в ДНР и ЛНР опровергают, пишет ТАСС.

Фото: pexels

Подписывайтесь на нас в Telegram