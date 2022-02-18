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ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирных жителей в Россию

18.02.2022 21:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирных жителей в Россию

Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию, сообщает РИА Новости. 

Как пишет ТАСС, ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецке и Луганске отметили, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины стали самыми активными за последние месяцы. Информации о жертвах нет.

Народная милиция ДНР заявила, что украинские военные с начала этих суток открывали огонь по территории республики 30 раз. В результате жители населенных пунктов Верхнеторецкое и Красный Партизан остались без света.

В Киеве сообщения о наступательных операциях в ДНР и ЛНР опровергают, пишет ТАСС.

Фото: pexels

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Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию, сообщает РИА Новости.  Как пишет...
 
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