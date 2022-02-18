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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

18.02.2022 21:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

В Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР взорвали автомобиль, пишет РИА Новости.

Близлежащие здания не повреждены. О жертвах взрыва пока ничего не сообщается. По информации ТАСС, взорванная машина принадлежит начальнику управления Народной милиции ДНР Денису Синенкову.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об организации массовой эвакуации мирных жителей самопровозглашенных республик в Россию по причине вероятного вторжения украинских силовиков.

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение выплатить 10 тысяч рублей каждому беженцу, прибывающему в Ростовскую область.

Фото: pexels

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В Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР взорвали автомобиль, пишет РИА Новости. Близлежащие здания не повреждены. О жертвах...
 
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