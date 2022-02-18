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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка
Источник материала: ОНТ
В Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР взорвали автомобиль,
Близлежащие здания не повреждены. О жертвах взрыва пока ничего не сообщается.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник
Президент России Владимир Путин дал правительству
Фото: pexels
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В Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства ДНР взорвали автомобиль, пишет РИА Новости. Близлежащие здания не повреждены. О жертвах...
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