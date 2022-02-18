Двое детей провалились под лед в Солигорске. Один выбрался сам, второго спас очевидец

Источник материала: ОНТ

На Солигорском водохранилище двое мальчиков провалились под лед, сообщает Telegram-канал «Солигорск. Минская правда» со ссылкой на Минское областное управление МЧС.

Пятиклассники играли на льду, затем провалились в воду. Один мальчик смог выбраться самостоятельно. Второго спас очевидец до приезда МЧС. Мужчина подполз к тонущему ребенку и протянул ему палку. Ухватившись за нее, ребенок выбрался из полыньи.

Детей доставили в приемное отделение учреждения здравоохранения. Медики поставили предварительный диагноз – общее переохлаждение.

Фото: pexels

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