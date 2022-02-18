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Двое детей провалились под лед в Солигорске. Один выбрался сам, второго спас очевидец
Источник материала: ОНТ
На Солигорском водохранилище двое мальчиков провалились под лед,
Пятиклассники играли на льду, затем провалились в воду. Один мальчик смог выбраться самостоятельно. Второго спас очевидец до приезда МЧС. Мужчина подполз к тонущему ребенку и протянул ему палку. Ухватившись за нее, ребенок выбрался из полыньи.
Детей доставили в приемное отделение учреждения здравоохранения. Медики поставили предварительный диагноз – общее переохлаждение.
Фото: pexels
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На Солигорском водохранилище двое мальчиков провалились под лед, сообщает Telegram-канал «Солигорск. Минская правда» со ссылкой на Минское областное управление МЧС....
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