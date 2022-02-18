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Собака решила искупаться в кухонной раковине – эти кадры заставят вас хохотать. Только взгляните, что делает пес!
Источник материала: ОНТ
В Instagram опубликовали забавное видео с собакой, которая выбрала необычное место для водных процедур,
Пес решил искупаться, однако предпочел для этого не ванну, а раковину на кухне. Судя по реакции собаки, воду он очень любит. На кадрах видно, как чистоплотный питомец с наслаждением моется и даже не думает вылезать из раковины. Ролик рассмешил пользователей Сети.
Фото: pexels
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Собака решила искупаться в кухонной раковине – эти кадры заставят вас хохотать. Только взгляните, что делает пес!
В Instagram опубликовали забавное видео с собакой, которая выбрала необычное место для водных процедур, пишет «Ридус». Пес решил искупаться, однако предпочел для...
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