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Собака решила искупаться в кухонной раковине – эти кадры заставят вас хохотать. Только взгляните, что делает пес!

18.02.2022 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака решила искупаться в кухонной раковине – эти кадры заставят вас хохотать. Только взгляните, что делает пес!

В Instagram опубликовали забавное видео с собакой, которая выбрала необычное место для водных процедур, пишет «Ридус». 

Пес решил искупаться, однако предпочел для этого не ванну, а раковину на кухне. Судя по реакции собаки, воду он очень любит. На кадрах видно, как чистоплотный питомец с наслаждением моется и даже не думает вылезать из раковины. Ролик рассмешил пользователей Сети. 


Фото: pexels 

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В Instagram опубликовали забавное видео с собакой, которая выбрала необычное место для водных процедур, пишет «Ридус».  Пес решил искупаться, однако предпочел для...
 
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