Собака решила искупаться в кухонной раковине – эти кадры заставят вас хохотать. Только взгляните, что делает пес!

Источник материала: ОНТ

В Instagram опубликовали забавное видео с собакой, которая выбрала необычное место для водных процедур, пишет «Ридус».

Пес решил искупаться, однако предпочел для этого не ванну, а раковину на кухне. Судя по реакции собаки, воду он очень любит. На кадрах видно, как чистоплотный питомец с наслаждением моется и даже не думает вылезать из раковины. Ролик рассмешил пользователей Сети.





Фото: pexels

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