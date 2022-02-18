Олимпиада в Пекине: сборная России по хоккею сыграет с командой Финляндии в финале

Источник материала: ОНТ

Сборная России сыграет в финале хоккейного олимпийского турнира. Сегодня команда Алексея Жамнова добилась этого права, обыграв Швецию.

На старте второго периода Антон Слепышев вывел россиян вперёд. На 47-й минуте Антон Ландер сравнял счёт. Далее в овертайме при игре три на три команды шайб не забросили. Дело дошло до серии буллитов, где сборная России уступала, но благодаря отличной игре голкипера Ивана Федотова и голу Арсения Грицука все же обеспечила себе выход в финал, где будет защищать звание олимпийских чемпионов. Ее соперник – сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече финны обыграли словаков со счётом 2:0.

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