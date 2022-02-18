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К весенним полевым работам активно готовится Гомельская область: в этом году здесь большие планы на урожай
Источник материала: ОНТ
Несмотря на дождь и сильный ветер, у аграриев сейчас по-настоящему жаркая пора. Чуть больше месяца остаётся до начала посевной кампании. К весенним полевым работам активно готовится и Гомельская область. Пока механизаторы ремонтируют технику и наводят лоск в мастерских, агрономы заканчивают работу с семенным материалом, который вот-вот отправится на поля. В этом году у региона большие планы на урожай.
На календаре – февраль, и те, кто никогда не жил в деревне, могут подумать, что до полевых работ ещё далеко. Однако у сельчан другое мнение. Особенно на мехдворах, где ни на минуту не останавливаются ремонтные работы. Энергонасыщенные тракторы, опрыскиватели, посевные агрегаты и прицепная техника – если одни готовы ехать сеять хоть завтра, другие пока не исправны. Временно, конечно.
Горячая пора у инженеров, механиков и сварщиков. На ремонте – модели как отечественного, так и зарубежного производства. Их исправность – вовсе не прихоть, а важное условие для спокойной и бесперебойной работы и к тому же гарантия высоких урожаев.
Основной ремонт – своими силами, а если есть сложные поломки, обращаются в агросервисы. Предприятия Гомельской области насчитывают 4,5 тыс. единиц сельхозтехники. Сейчас готовность регионального парка превышает 85%.
А здесь знают всё о бережном отношении к хлебу и о том, какой нелёгкий путь ждёт каждое из этих зёрнышек. Ведь налитой колос осенью – это в том числе хорошо проделанная работа в зимний период. От того, какие семена лягут в почву, будет зависеть успех всей посевной кампании. Главный враг здесь – влажность. В первую очередь, агрономы следят, чтобы на складе было сухо.
Что посеешь, то и пожнёшь. За счёт семян высокого качества прибавка урожая может составить до 15%. Но при условии соблюдения всех технологических требований. Пшеница и овёс уже прошли очистку, сушку и сортировку. Осталось сделать протравливание (это защита от болезней), но пока сдерживают ночные заморозки.
Учёные тем временем призывают местных земледельцев отказываться от уязвимых культур и делать ставку на сорта, устойчивые к экстремальным условиям. Они должны стабильно давать хорошую урожайность в условиях кардинальной смены климата. На Гомельщине это теперь, кстати, одна из основных проблем. Уборочная-2021 была одной из самых худших в истории региона.
В прошлом году погода сильно ударила по планам аграриев. Сначала была холодная весна, затем шли проливные дожди, а уже перед самой уборкой на полях целых две недели стояла засуха. Всё это, естественно, сказалось на урожае. И сейчас в регионе делают всё возможное для того, чтобы в этом году областной каравай заметно потяжелел.
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К весенним полевым работам активно готовится Гомельская область: в этом году здесь большие планы на урожай
Несмотря на дождь и сильный ветер, у аграриев сейчас по-настоящему жаркая пора. Чуть больше месяца остаётся до начала посевной кампании. К весенним полевым работам...
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