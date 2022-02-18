К весенним полевым работам активно готовится Гомельская область: в этом году здесь большие планы на урожай

Источник материала: ОНТ

Несмотря на дождь и сильный ветер, у аграриев сейчас по-настоящему жаркая пора. Чуть больше месяца остаётся до начала посевной кампании. К весенним полевым работам активно готовится и Гомельская область. Пока механизаторы ремонтируют технику и наводят лоск в мастерских, агрономы заканчивают работу с семенным материалом, который вот-вот отправится на поля. В этом году у региона большие планы на урожай.

На календаре – февраль, и те, кто никогда не жил в деревне, могут подумать, что до полевых работ ещё далеко. Однако у сельчан другое мнение. Особенно на мехдворах, где ни на минуту не останавливаются ремонтные работы. Энергонасыщенные тракторы, опрыскиватели, посевные агрегаты и прицепная техника – если одни готовы ехать сеять хоть завтра, другие пока не исправны. Временно, конечно.

Алексей Гудинович, механизатор Гомельского химического завода: «На ремонт одного трактора уходит два-три дня, в зависимости от поломки, но здесь на несколько часов ремонта. Ну, а так стараемся быстрее починить и выехать».

Горячая пора у инженеров, механиков и сварщиков. На ремонте – модели как отечественного, так и зарубежного производства. Их исправность – вовсе не прихоть, а важное условие для спокойной и бесперебойной работы и к тому же гарантия высоких урожаев.

Александр Хаврученко, директор филиала «Морозовичи-Агро» Гомельского химического завода: «Бывают случаи, что техника выходит в поле – где-то скрытые дефекты: отработала два-три дня и вынужденный ремонт. Но это единичные случаи, а в основном работники инженерных служб и рабочие филиала качественно относятся к выполнению своих обязанностей, поэтому спасибо скажем им за труд, за качество ремонта техники».

Основной ремонт – своими силами, а если есть сложные поломки, обращаются в агросервисы. Предприятия Гомельской области насчитывают 4,5 тыс. единиц сельхозтехники. Сейчас готовность регионального парка превышает 85%.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома: «Перед областью стоит серьёзная задача, я бы её разделил на две части: это обеспечение животноводства кормами, это заготовка травянистых кормов, заготовка силоса, зернофуража. Поэтому к этому всему надо подготовиться сегодня. С готовой техникой, с обеспечением механизаторов, с достойной заработной платой – мы должны выполнить в весенний, летний, осенний период все технологические операции квалифицированно. Это даст возможность добиться хороших результатов в растениеводстве, что принесёт стабильную работу в животноводстве. Этого нам сегодня очень не хватает».

«Семена очень хорошие, зёрнышко к зёрнышку, всё выполнено, всё такое прямо золотистое, красивое».

А здесь знают всё о бережном отношении к хлебу и о том, какой нелёгкий путь ждёт каждое из этих зёрнышек. Ведь налитой колос осенью – это в том числе хорошо проделанная работа в зимний период. От того, какие семена лягут в почву, будет зависеть успех всей посевной кампании. Главный враг здесь – влажность. В первую очередь, агрономы следят, чтобы на складе было сухо.

Наталья Шевцова, агроном-семеновод экспериментальной базы «Пенчин» Буда-Кошелёвского района: «Покупатель обращает внимание непосредственно на качество семян, на вес семян, чтобы семена были хорошо выполнены, крупные. Вес тысячи семян должен составлять не менее 40 г, это как бы такое условие хороших качественных семян».

Что посеешь, то и пожнёшь. За счёт семян высокого качества прибавка урожая может составить до 15%. Но при условии соблюдения всех технологических требований. Пшеница и овёс уже прошли очистку, сушку и сортировку. Осталось сделать протравливание (это защита от болезней), но пока сдерживают ночные заморозки.

Виктор Сивак, исполнительный директор экспериментальной базы «Пенчин» Буда-Кошелёвского района: «Наши покупатели – все сельскохозяйственные предприятия нашего района и плюс область, мы работаем по заявкам. Семена теперь востребованы, потому что у нас в области очень мало семеноводческих хозяйств осталось, поэтому нагрузка ложится на нас, но нас это устраивает, потому что это наша работа, это наши деньги».

Учёные тем временем призывают местных земледельцев отказываться от уязвимых культур и делать ставку на сорта, устойчивые к экстремальным условиям. Они должны стабильно давать хорошую урожайность в условиях кардинальной смены климата. На Гомельщине это теперь, кстати, одна из основных проблем. Уборочная-2021 была одной из самых худших в истории региона.

В прошлом году погода сильно ударила по планам аграриев. Сначала была холодная весна, затем шли проливные дожди, а уже перед самой уборкой на полях целых две недели стояла засуха. Всё это, естественно, сказалось на урожае. И сейчас в регионе делают всё возможное для того, чтобы в этом году областной каравай заметно потяжелел.

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