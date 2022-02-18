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Долгостроев в Минске с каждым годом всё меньше. Что для этого делается? Рубрика «В центре»
Источник материала: ОНТ
Проблемы большого города. Как бороться с долгостроями? На этот вопрос нет универсального ответа. Запустить все замороженные стройки в 2022-м – задача не простая, но выполнимая. Тем более тенденция последних лет показывает – количество столичных долгостроев сокращается. Такие объекты сегодня «В центре» внимания корреспондентов ОНТ.
Этот долгострой на переулке Козлова любители экстрима хорошо помнят. Здание прозвали «колизей». Сходство действительно есть, и не только внешнее. Сюда тоже шли за острыми ощущениями, и порой это заканчивалось трагедией. Ещё в советские годы на этом месте решили возвести паркинг для машин скорой помощи. Мистика? Ведь сюда они впоследствии приезжали регулярно, ровно до тех пор, пока стройка всё-таки не сдвинулась с мертвой точки, а объекту не нашли нового хозяина.
Ещё лет 5 – и здание окончательно пришло бы в негодность. Но один из главных минских долгостроев вернули к жизни. Теперь это – многофункциональный комплекс. С многоярусной парковкой, автосервисом и офисами.
Тянулась неприлично долго и эта стройка напротив «Минск-арены». Планы у инвестора были грандиозные. Ещё в 2014 году здесь собирались открыть жилой комплекс «Лазурит». Говорили, что он станет архитектурной жемчужиной всей страны! Но амбиции для частных компаний оказались непомерными. Они сменяли друг друга, а долгострой фактически застыл. Решать ситуацию пришлось государству. Для столичного УКСа это был серьёзный вызов, но справились. Новому заказчику пришлось заново разрабатывать всю документацию. Первую секцию дома ввели ещё 3 года назад.
В декабре прошлого года жилой комплекс наконец покинул черный список долгостроев. Почти 900 квартир повышенной комфортности – по сути, это мини-город. И доступ есть только у его жителей.
Центральная секция «Лазурита» – 37 этажей, и прямо сейчас – это самое высокое здание Беларуси. Помимо жилья, здесь также возвели подземный паркинг, магазины и поликлинику.
Ключи от новых квартир вскоре получат и жители этого дома вдоль улицы Богдановича. После этого можно будет сказать, у истории с «Аркадией» счастливый финал. Справить новоселье тут собирались ещё 5 лет назад. За реализацию проекта взялась частная компания, но после резвого старта наступила продолжительная пауза. Как и в случае с «Лазуритом», заказчика пришлось менять. Недостроенными оставались два дома с готовностью около 50%. Первый ввели в строй 2 года назад, во втором – жильцов ждут весной.
А этому долгострою в Партизанском районе пошел третий десяток лет. Изначально планировалось, что здесь появится инженерно-лабораторный корпус Минского завода автоматических линий, но дело встало, едва начавшись. Предприятию объект оказался не нужен. Долгое время искали нового хозяина. Стройка то и дело стопорилась и нужный темп набрала лишь в прошлом году. Весной и этим долгостроем станет меньше.
И таких объектов, которые потеряли статус долгостроев и получили вторую жизнь, становится всё больше. Проблему решают комплексно: по каждой такой стройке определили источники финансирования и сроки ввода. А долгострои, у которых по различным причинам нет будущего, необходимо сносить.
Так всё-таки под ключ или под снос? Ясно одно, операция «консервация» – не выход из ситуации. Ведь замороженные стройки портят городской вид. Пусть и не сразу, но власти планируют избавить столицу от долгостроев. И нынешний год – точка отсчёта.
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Проблемы большого города. Как бороться с долгостроями? На этот вопрос нет универсального ответа. Запустить все замороженные стройки в 2022-м – задача не простая, но...
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