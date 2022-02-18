100 лет со дня рождения Михаила Савицкого: выставка «Цифры на сердце» открылась в музее истории ВОВ

Источник материала: ОНТ

Человек, который прошёл все круги ада на Земле. 100 лет со дня рождения Михаила Савицкого. Подвиги Героя Беларуси в жизни и в живописи вспоминают в разных уголках страны. В музее истории Великой Отечественный войны сегодня представили знаменитый цикл картин народного художника СССР. «Цифры на сердце» – уникальное явление в мировом искусстве. Сравнить по силе эмоционального воздействия можно, пожалуй, только с грандиозной серией офортов Гойи «Капричес».

Рождённый на земле Брестской крепости и Хатыни. Тот, кто видел тьму. И не однажды: обороняя Севастополь, будучи в Бухенвальде, Дахау. Савицкий иначе не мог написать. Серию «Цифры на сердце» начал в 74-м с «Побега», с надежды для него и всех узников нацистских «фабрик смерти». Сегодня из музейных запасников «к свету» – 11 картин тяжёлой судьбы.

Римма Рум, куратор выставки «Цифры на сердце»: «Михаил Андреевич Савицкий никогда сам не называл эту работу автопортретом. Он вкладывал в неё нечто большее. А именно собирательный образ тех узников, которые выжили и которые погибли в концлагерях. 32815 – это придуманный номер. Его личный номер, который он указал в автобиографии, – 103815. Работы расположены друг напротив друга в узком коридоре. А сверху, над экспозицией, – окно».

Архитектуру выставки подсказала «Свобода». Эта картина, а также «SOS!», остались в фондохранилище. Отдыхают после показов. Полный цикл – 16 монументальных полотен. «Опознание» сейчас заявлена в другом проекте. Ещё две работы – «на гастролях». «Цифры на сердце» многие хотели заполучить к юбилею автора. По его воле больше 40 лет здесь их дом.

Премьера «Цифр на сердце» в 79-м году вызвала крупнейший в белорусской истории скандал, связанный с искусством. Правда – неудобная вещь. Особо рьяные противники требовали убрать с выставки некоторые картины или переписать. В дело вмешался Машеров. Но Савицкий нашёл в себе смелость. Ответил, что он – художник – так не видит, а знает. И останется всё, как есть.

«Документ» говорят теперь о каждой картине Савицкого. «Цифры на сердце», и «Партизанская мадонна», и серия «Чёрная быль» сына крестьян из деревни Звенячи возле Толочина «прозвенели» на весь мир. Для посетителей выставки – уникальная хроника из архива кинофотофонодокументов. Первая экскурсия от классика «сурового» стиля – незабываемо!

Галина Скоринко, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «Вроде "говорящие", а мы ничего сказать не могли. Пришёл Михаил Андреевич, стал у одной картины, у второй картины, и очень жёстко, очень коротко, просто объяснял названия. Вот с тех пор мы так работали. Ничего добавлять там не нужно было. Люди всегда воспринимали однозначно. Всегда с ужасом, конечно. И в то же время, когда они стояли у "Мадонны Биркенау", был какой-то свет от неё и надежда».

Чтобы написать картину, иногда нужно, по его словам, «сжечь душу». И он, не жалея себя, её «сжигал». Узник 103815, выживший в пяти нацистских концлагерях, Савицкий не мог иначе. «Лічбы на сэрцы» – в каждой белорусской семье. И «каждый из нас в ответе за будущее» – «духовное завещание» Героя, рождённого век назад на земле Брестской крепости и Хатыни.

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