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С работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине ознакомился заместитель премьер-министра Юрий Назаров

18.02.2022 22:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

С работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине ознакомился заместитель премьер-министра Юрий Назаров

Работа в тяжёлых условиях, но сроки выдержаны. Заместитель премьер-министра ознакомился с работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине.

Здесь после январского урагана пострадало каждое третье дерево. Досталось лесу по всей стране – повреждено свыше 21 тыс. гектаров. А это 700 тыс. куб. древесины. Над ликвидацией последствий стихии работают более 3,5 тыс. человек. Задачу оперативно устранить последствия непогоды поставил Президент во время Послания народу и парламенту. При этом необходимо максимально сохранить качество древесины, от которой зависит будущая прибыль. На Могилёвщине разобрано около половины бурелома.

Работы по устранению бурелома Гомельская и Могилёвская области должны завершить до 1 апреля, остальные – на месяц раньше. А на восстановление пострадавших лесосек законодательством отводится 3 года. Однако лесхозы дают более оптимистичные прогнозы – обещая заполнить молодыми деревьями повреждённые участки уже в 2023-м.

 

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Работа в тяжёлых условиях, но сроки выдержаны. Заместитель премьер-министра ознакомился с работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине. Здесь после январского...
 
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