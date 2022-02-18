С работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине ознакомился заместитель премьер-министра Юрий Назаров

Источник материала: ОНТ

Работа в тяжёлых условиях, но сроки выдержаны. Заместитель премьер-министра ознакомился с работой на буреломных лесосеках на Могилёвщине.

Здесь после январского урагана пострадало каждое третье дерево. Досталось лесу по всей стране – повреждено свыше 21 тыс. гектаров. А это 700 тыс. куб. древесины. Над ликвидацией последствий стихии работают более 3,5 тыс. человек. Задачу оперативно устранить последствия непогоды поставил Президент во время Послания народу и парламенту. При этом необходимо максимально сохранить качество древесины, от которой зависит будущая прибыль. На Могилёвщине разобрано около половины бурелома.

Работы по устранению бурелома Гомельская и Могилёвская области должны завершить до 1 апреля, остальные – на месяц раньше. А на восстановление пострадавших лесосек законодательством отводится 3 года. Однако лесхозы дают более оптимистичные прогнозы – обещая заполнить молодыми деревьями повреждённые участки уже в 2023-м.

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