Молодежь активно участвует в процессе конституционного законотворчества

Источник материала: ОНТ

Чуть больше недели отделяет Беларусь от важного политического события: подготовки к Конституционному референдуму – на финальном этапе. Информационная кампания охватила всю страну. Особый интерес обновления основного закона вызывают у тех, кто будет формировать будущее Беларуси.

У современного поколения есть уникальная историческая возможность создать действительно народную Конституцию. Такое мнение выразил губернатор Гомельской области на «открытом диалоге» с молодежью.

По мнению главы региона, старшее поколение заложило прочный фундамент независимости страны и благополучия народа. Но жизнь не стоит на месте, и Беларусь на новом этапе развития.

Меняется внутренняя и внешняя политика, появляются новые вызовы, цифровизация затронула практически все сферы жизни. Потому несколько лет назад Президент поднял тему актуализации Конституции. И все эти годы велась серьезная подготовительная работа. Теперь важно увидеть, насколько молодые люди понимают значимость предстоящего политического события.

Молодежь охотно принимает участие в процессе конституционного законотворчества. Так, в Белгосуниверситете для студентов разработали информационные публикации о референдуме. Проводились встречи, где каждый мог услышать экспертные мнения о новеллах в конституции.

По итогам таких диалогов для студентов разработали информационные заметки. Цель проекта – донести значимость референдума с помощью привычных и удобных для молодежи средств коммуникации. Это посты в социальных сетях, видеоролики, комментарии экспертов. Над их содержанием работали ведущие специалисты, преподаватели, профессоры, доценты БГУ.

Информационная кампания продолжится и на следующей неделе. А уже сегодня на избирательные участки поступят бюллетени.

Напомним, отдать свой голос за или против поправок в Конституцию можно в воскресенье, 27 февраля. А со вторника по субботу есть возможность проголосовать досрочно.

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