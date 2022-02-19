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Конгрессмен Дэвид Стокман: украинский кризис – это афера, придуманная Вашингтоном

19.02.2022 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конгрессмен Дэвид Стокман: украинский кризис – это афера, придуманная Вашингтоном

Пока Вашингтон и его союзники продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины и якобы «российского вторжения», в самих Соединенных Штатах для многих уже не секрет, как создаются подобные «кризисы» и кто стоит за происходящим. Дэвид Стокман, американский политик, конгрессмен-республиканец, опубликовал статью, в которой утверждает, что весь украинский кризис – это афера, придуманная Вашингтоном.

В центре находится утверждение о том, что верховенство закона и неприкосновенность границ в Украине под угрозой, и поэтому нельзя позволить России вторгнуться на священную украинскую территорию. По мнению политика, речь идет об управлении всей планетой: соответствовать «верховенству закона», сформулированному Вашингтоном, или подвергнуться санкциям, объявлению вне закона и даже вторжению (в худшем случае).

«Мы практически наизусть знаем список переворотов, планов смены режима, вторжений и оккупаций, которые Вашингтон навязал другим суверенным государствам за последние 70 лет», пишет Стокман.

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Пока Вашингтон и его союзники продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины и якобы «российского вторжения», в самих Соединенных Штатах для многих уже не секрет,...
 
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