Источник материала: ОНТ

Пока Вашингтон и его союзники продолжает нагнетать ситуацию вокруг Украины и якобы «российского вторжения», в самих Соединенных Штатах для многих уже не секрет, как создаются подобные «кризисы» и кто стоит за происходящим. Дэвид Стокман, американский политик, конгрессмен-республиканец, опубликовал статью, в которой утверждает, что весь украинский кризис – это афера, придуманная Вашингтоном.

В центре находится утверждение о том, что верховенство закона и неприкосновенность границ в Украине под угрозой, и поэтому нельзя позволить России вторгнуться на священную украинскую территорию. По мнению политика, речь идет об управлении всей планетой: соответствовать «верховенству закона», сформулированному Вашингтоном, или подвергнуться санкциям, объявлению вне закона и даже вторжению (в худшем случае).

«Мы практически наизусть знаем список переворотов, планов смены режима, вторжений и оккупаций, которые Вашингтон навязал другим суверенным государствам за последние 70 лет», пишет Стокман.

Подписывайтесь на нас в Telegram