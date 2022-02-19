НАТО продолжает наращивать присутствие в Европе

Источник материала: ОНТ

Ситуация вокруг Украины остается напряженной. Ее подогревают западные политики и средства массовой информации.

Джо Байден продолжает уверять, что Россия в ближайшее время вторгнется в Украину. Продолжается поступление техники в Европу.

Госдеп дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams. Варшава заявила, что покупка станет одним из самых важных оружейных контрактов в истории Польши.

А в Латвии накануне стартовали военные учения НАТО под командованием США. Маневры продолжатся больше месяца. Переброска вооружений уже идет.

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