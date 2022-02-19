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НАТО продолжает наращивать присутствие в Европе
Источник материала: ОНТ
Ситуация вокруг Украины остается напряженной. Ее подогревают западные политики и средства массовой информации.
Джо Байден продолжает уверять, что Россия в ближайшее время вторгнется в Украину. Продолжается поступление техники в Европу.
Госдеп дал согласие на продажу Польше 250 танков Abrams. Варшава заявила, что покупка станет одним из самых важных оружейных контрактов в истории Польши.
А в Латвии накануне стартовали военные учения НАТО под командованием США. Маневры продолжатся больше месяца. Переброска вооружений уже идет.
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Ситуация вокруг Украины остается напряженной. Ее подогревают западные политики и средства массовой информации. Джо Байден продолжает уверять, что Россия в...
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