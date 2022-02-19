Смешанная группировка союзных сил отработала задачи по обороне населенного пункта в ходе учения «Союзная решимость»

Источник материала: ОНТ

А в Беларуси продолжаются маневры в рамках «Союзной решимости». Накануне задачи по обороне населенного пункта выполняла смешанная группировка союзных сил.

Мотострелки блокируют движение бандформирований, танкисты наносят удар по основным силам неприятеля. С воздуха действует армейская авиация.

Огневой заслон условному неприятелю выставляют подразделения реактивных систем залпового огня «Град». Ракетчики накрывают позиции противника точными залпами.

Учения в рамках «Союзной решимости» продолжатся и сегодня. Те подразделения, которые завершили выполнение задач, уже возвращаются в места постоянной дислокации.

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