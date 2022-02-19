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В Солигорске мальчик провалился под лед, его спас прохожий
Источник материала: БелТА
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорске мальчик провалился под лед, его спас прохожий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Спасателям 18 февраля в 16.53 поступило сообщение о том, что на Солигорском водохранилище под лет провалились дети. Оказалось, что двое пятиклассников играли на льду и провалились. Один из мальчиков выбрался самостоятельно.
До прибытия подразделений МЧС очевидец увидел тонущего мальчика в 20 м от берега, подполз к нему и протянул палку. Ребенок ухватился и выбрался из полыньи.
Оба мальчика осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. С диагнозом "общее переохлаждение" дети доставлены в приемное отделение больницы.-0-
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Спасателям 18 февраля в 16.53 поступило сообщение о том, что на Солигорском водохранилище под лет провалились дети. Оказалось, что двое пятиклассников играли на льду и...
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