Венгерская рабочая партия направила приветствие Президенту Беларуси в связи с проведением конституционного референдума

Источник материала: ОНТ

И выразила убеждение, что обновленная Конституция обеспечит прочные политические и правовые гарантии будущего развития Беларуси, а также гарантии противодействия вызовам и угрозам, с которыми сталкивается наша страна.

Народ Беларуси сможет высказать мнение о настоящей народной Конституции, которая родилась в ходе широкого общественного диалога. Вносимые изменения соответствуют историческому развитию и национальным особенностям Беларуси. Они дают людям более широкие, чем когда-либо прежде, демократические права, обеспечивают защиту человеческих ценностей, семьи и нации, – говорится в послании.

Лидер Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер пожелал успешного проведения Референдума.

К слову, сам он в Беларуси – частый гость. Дважды встречался с Александром Лукашенко – в 2007-ом и 2020-ом годах.

Автор книг и статей по вопросам международной политики – Трюмер неоднократно выражал солидарность с белорусскими трудящимися в борьбе за независимый выбор своего пути.

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