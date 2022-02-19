Представители деловых кругов Беларуси обсудили перспективы развития бизнеса и предпринимательства

Источник материала: ОНТ

Условия для предпринимательства, взаимодействие с государством и перспективы развития обсудили в столице. За круглым столом собрались представители власти и деловых кругов. Особое внимание уделили бизнесу в регионах.

Андрей Копыток, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Президент отметил, что в регионах должно быть по 100-150 представителей малого и среднего бизнеса, которые должны возрождать там производство. Запуск этого инвестиционного цикла будет в приоритете. Сегодня мы будем говорить о малой и средней среде после нового условия налогообложений. Видим уже и позитивные и негативные взгляды».

В апреле на белорусской неделе предпринимательства эксперты обсудят конкретные шаги для развития малого и среднего бизнеса. В том числе, в условиях санкционного давления.

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