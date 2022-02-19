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Представители деловых кругов Беларуси обсудили перспективы развития бизнеса и предпринимательства
Источник материала: ОНТ
Условия для предпринимательства, взаимодействие с государством и перспективы развития обсудили в столице. За круглым столом собрались представители власти и деловых кругов. Особое внимание уделили бизнесу в регионах.
В апреле на белорусской неделе предпринимательства эксперты обсудят конкретные шаги для развития малого и среднего бизнеса. В том числе, в условиях санкционного давления.
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Условия для предпринимательства, взаимодействие с государством и перспективы развития обсудили в столице. За круглым столом собрались представители власти и...
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