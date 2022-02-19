﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представители деловых кругов Беларуси обсудили перспективы развития бизнеса и предпринимательства

19.02.2022 11:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Условия для предпринимательства, взаимодействие с государством и перспективы развития обсудили в столице. За круглым столом собрались представители власти и деловых кругов. Особое внимание уделили бизнесу в регионах.

Андрей Копыток, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства: «Президент отметил, что в регионах должно быть по 100-150 представителей малого и среднего бизнеса, которые должны возрождать там производство. Запуск этого инвестиционного цикла будет в приоритете. Сегодня мы будем говорить о малой и средней среде после нового условия налогообложений. Видим уже и позитивные и негативные взгляды».

В апреле на белорусской неделе предпринимательства эксперты обсудят конкретные шаги для развития малого и среднего бизнеса. В том числе, в условиях санкционного давления.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Условия для предпринимательства, взаимодействие с государством и перспективы развития обсудили в столице. За круглым столом собрались представители власти и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске мальчик провалился под лед, его спас прохожий
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by