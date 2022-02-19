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Полмесяца между Беларусью, Латвией, Литвой, Польшей и Россией ожидают разрешения на проезд тысячи фур

19.02.2022 11:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полмесяца между Беларусью, Латвией, Литвой, Польшей и Россией ожидают разрешения на проезд тысячи фур

Транспортный коллапс на границе с Евросоюзом усугубляется с каждым днем. Из-за обновлений информационных таможенных систем Литвы на приграничных трассах скопились гигантские очереди из фур.

Уже полмесяца между Беларусью, Латвией, Литвой, Польшей и Россией дальнобойщики находятся в нечеловеческих условиях. Особенно сложная ситуация на литовско-белорусской границе.

Перевозчики неделями не могут въехать в Беларусь. Нет ни санитарных зон, ни возможности приобрести воду.

Представители бизнеса несут огромные потери, предупреждают о банкротстве и критикуют литовские службы.

Напомним, 8 февраля Вильнюс ввел новые таможенные правила, и пока базы данных корректируются, фуры приходится пропускать вручную.

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Транспортный коллапс на границе с Евросоюзом усугубляется с каждым днем. Из-за обновлений информационных таможенных систем Литвы на приграничных трассах...
 
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